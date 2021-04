Minik ressamlardan 23 Nisan için sergi

Paha Biçilemez İstanbul platformu, ikinci yılında da 23 Nisan’a özel bir sanal resim sergisi düzenleyerek çocukların sanatsal gelişimini destekleyecek paha biçilemez bir anı sunuyor.



Bu yıl Evcil Dostlar ve Bahar olmak üzere iki temadan oluşan sergiye Türkiye’nin her yerinden ve her yaştan çocuk istediği tekniği kullanarak çizeceği resimlerle katılabilecek. Sergi için gönderilen her resim sanal galeride bulunan çerçevelerle asılarak yer alacak.



Sergiye katılmak isteyenler 31 Mayıs 2021 tarihine kadar etkinliğin online adresinden kayıt olabilecek. Sanal resim sergisini Mastercard Paha Biçilemez İstanbul platformunun sanal resim sergisini gezen ziyaretçiler, resimlere tıklayarak resmin büyük halini, resmi yapan çocuğun adını, yaşını ve varsa resmin adını görebilecekler.

