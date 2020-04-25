Mısır’da firavun dönemine ait 1600 yıllık tabut bulundu

Arkeologlar Mısır’ın güneyindeki Luksor kentinde firavun dönemine ait, içinde kehribar, kuvars ve cemşit gibi koyu ve açık renklerdeki değerli taşlardan yapılmış gerdanlıklar bulunan 1600 yıllık ahşap bir tabut ortaya çıkardı.

Anadolu Ajansı 25.04.2020 - 09:32

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Mısır devlet gazetelerinden Ahram’ın haberine göre, Luksor kentinin Zira Ebu Nece bölgesinde yapılan kazılarda, 17’inci Firavun Ailesi dönemine ait yaklaşık 1600 yıllık ahşap bir tabut bulundu.

DIŞI BEYAZ İÇİ KIRMIZI

Haberde, dışı beyaz, içi kırmızı renge boyanmış, çınar ağacından yapılmış tek parça tabutun uzunluğunun 1 metre 75 santimetre, genişliğinin ise 33 santimetre olduğu belirtildi.

15-16 YAŞLARINDAN

Tabutun içinde mumyalanmış halde 15-16 yaşlarında bir kadının yattığı, kulağının birinde halka şeklinde bakırdan küpenin yer aldığı kaydedildi.

4 GERDANLIK VAR

Mısır Eserleri Yüksek İdaresi Başkanı Muhammed Abdulbedi, Ahram’a yaptığı açıklamada, sağ tarafına yatırılmış olan mumyanın boynunda 4 tane gerdanlık olduğunu söyledi.

Gerdanlıkların kehribar, kuvars, cemşit gibi koyu ve açık renklerdeki değerli taşlardan yapılmış olduğunu anlatan Abdulbedi, ortalama uzunluklarının 65 santimetre olduğunu söyledi.

Bölgedeki kazı çalışmalarını İspanyol ve Mısırlı arkeologların ortak gerçekleştirdikleri belirtildi. Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından düzenlenen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

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