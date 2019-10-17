Mısır'ın antik çağlardaki başkenti olan Luksor (eski adıyla Teb) yakınlarında Asasif nekropolünde çok iyi korunmuş durumda, canlı renklerle boyanmış en az 20 ahşap tabut gün ışığına çıkarıldı. Eski Eserler Bakanlığı, tabutlar için ‘Antik Mısırlılar nasıl bıraktıysa öyle görünüyorlar’ yorumunu yaptı. Buluntuların Milattan Önce 1994 ile 332 yılları arasında süregelen Orta ve Yeni Krallık ile Geç Dönem’e ait olduğu belirtildi.



Tabutların büyüklüğünü göz önünde bulunduran uzmanlar, bunların, bir kraliyet üyesine ya da yüksek rütbeli birine ait olabileceğini söyledi. Bu tarz durumlarda tabutların hayvanlarla ve hazineyle birlikte gömüldüğüne de dikkat çektiler.

Teb, o dönemde kraliyet üyelerine, yüksek rütbeli kişilere ve Mısır ‘sosyetesine’ ev sahipliği yapıyordu. Keşifle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla açıklanacak.

‘2019’UN EN ÖNEMLİ OLAYI’



Buluntuların, son yıllardaki ‘en büyük ve en önemli keşif’ olduğu vurgulandı. Kahire Mısır Müzesi küratörü Muhamed Mokhtar, “Bu inanılmaz bir keşif. Bence Mısır’da 2019’un en önemli olayı” yorumunu yaptı.

TUR OPERATÖRLERİ DURUMDAN MEMNUN



Bölgedeki kazılar birkaç yıldır sürerken uzmanlar çok daha fazla mezarın keşfedilebileceğini belirtiyor. Teb’in batısındaki Hatshepsut tapınağı yakınlarında yapılan bu keşifle birlikte normalde daha az ilgi gören bu bölgenin turist akınına uğraması bekleniyor.



Nitekim bu ‘fırsatı’ gören tur operatörleri çiçeği burnundaki keşfe dair fotoğrafları şimdiden yayımlayarak, bölgeyi ziyaret etmeye çağırdı.