2018 Dünya Kupası'nda Mısır ile Uruguay arasında oynanan maçta üzücü bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Zoqaq El Madaa filmiyle ülke çapında üne kavuşan Mahir Essam'ın evinde mücadeleyi izlerken beyin kanaması geçirdi.
İKİNCİ KANAMA
Kısa bir süre önce beyin kanaması geçirdiği belirtilen Essam'ın maç esnasında da tekrar beyin kanaması geçirerek hayata veda ettiği bildirildi.
38 yaşındaki Essam'ın izlerken hayatını kaybettiği maçta Mısır son dakikada yediği golle mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Mısırlı aktör Mahir Essam hayatını kaybetti
Sanat
Mısırlı aktör Mahir Essam, Dünya Kupası'nda oynanan Mısır-Uruguay maçını izlerken beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.
2018 Dünya Kupası'nda Mısır ile Uruguay arasında oynanan maçta üzücü bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Zoqaq El Madaa filmiyle ülke çapında üne kavuşan Mahir Essam'ın evinde mücadeleyi izlerken beyin kanaması geçirdi.