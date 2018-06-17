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2018 Dünya Kupası'nda Mısır ile Uruguay arasında oynanan maçta üzücü bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Zoqaq El Madaa filmiyle ülke çapında üne kavuşan Mahir Essam'ın evinde mücadeleyi izlerken beyin kanaması geçirdi.

İKİNCİ KANAMA

Kısa bir süre önce beyin kanaması geçirdiği belirtilen Essam'ın maç esnasında da tekrar beyin kanaması geçirerek hayata veda ettiği bildirildi.

38 yaşındaki Essam'ın izlerken hayatını kaybettiği maçta Mısır son dakikada yediği golle mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.