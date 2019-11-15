MIX Festival presented by %100 Music için sayılı saatler kaldı

Zorlu PSM’nin yerel ve uluslararası arenadan farklı müzik türlerindeki müzisyen ve grupları tek çatı altında topladığı festival bu yıl dördüncü kez müzikseverlerle buluşuyor.

Heyecanla beklenen festivalde Red Bull Sahnesi, iki gün boyunca yerli ve yabancı birçok ismi ağırlayacak.



MIX Festival presented by %100 Music, 15-16 Kasım tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

16 Kasım’da Red Bull Sahnesi’nin konuğu olacak yerli ve yabancı isimler, benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Bu heyecanlı iki gecede müzikseverleri bekleyen sanatçılar ise birbirinden iddialı...





15 Kasım Cuma



Aga B



Türkiye’yi kasıp kavuran yer altı rap fırtınasının en iyi temsilcilerinden Ankaralı Aga B, rap dünyasına iki albüm ve sayısız teklisiyle dilimize pelesenk olan şarkılar kazandırdı. Kendisi gibi Ankaralı olan Ezhel ile ürettiği çalışmalarla öne çıkan Aga B, yüksek enerjili canlı performansından da ödün vermiyor.



Baba Stiltz



Baba Stiltz, pop tınılı dans melodileriyle müziğini uluslararası festivallere taşımayı başardı. Sanatçı, 2018’de yayınladığı kısaçaları ile Resident Advisor ve Dazed & Confused gibi mecralarda isminden bahsettirdi.



Islandman



Bağımsız müzik sahnesinin son dönemlerdeki en başarılı isimlerinden Islandman, Tolga Böyük tarafından hayata geçirildi. Islandman canlı elektro-akustik performansıyla, şamanik melodilerle elektroniği eşsiz bir biçimde birleştiriyor.



Lil Zey



Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ. Trap müziği, bu akımın doğduğu ve egemen olduğu şehirde yaşayan ve soluyan Lil Zey, hip hop sahnesinin parlayan yıldızlarından.



16 Kasım Cumartesi



Hey! Douglas Big Band (Live)



Kısa sürede büyük bir fenomene dönüşen, 70’lerin Türkçe şarkılarına yaptığı yaratıcı yorumlar ve görsel kimliğiyle büyük beğeni toplayan Hey! Douglas, Evren Besta'yla kurduğu Mode XL'le Türkiye'nin hip-hop sahnesine yeni bir soluk getiren veyasin'in solo projesi. Hey! Douglas, 70'li yılların psychedelic özelliğiyle ön plana çıkan meşhur şarkılarını disco ritmleriyle birleştirdiği mix'leriyle büyük beğeni topluyor.



Nova Persona



2016 yılında Nova Persona ismiyle tanınan DJ, Berlin’in underground elektronik müzik dünyasından ilham alıyor. Yeşim Koçal namı diğer Nova Persona, Leftfield disco ve electronica’dan acid house’a kadar uzanan müzik yelpazesini yeniden set’in başına taşıyacak



Plaid (Live/AV)



90’lardan bu yana ürettikleri dans müziğinden asla ödün vermeyen İngiliz ikili Plaid, techno’nun minimalleşen ve soyutlaşan dünyasında “şarkının özüne” sadık kalıyor. İkili, Björk, Nicolette ve Goldfrapp gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle de bunu pekiştiriyor. Müziğinin tazeliğini her daim koruyan ama teknolojinin nimetlerini kullanmaktan asla çekinmeyen Plaid, görsel-işitsel dünyanın köşelerini cesurca keşfediyor.



SX



Sosyal medyada hızla yayılan “Black Video” şarkısıyla keşfedilen SX, kısa sürede Belçika müzik camiasının en büyük ihracatlarından biri haline geldi. Tüm Avrupa’yı festival festival dolaşan ve Vampire Weekend, Poliça, Ariel Pink gibi isimleri turnelerinde sahne alan SX, 2018 ylında çıkardıkları “Eros” albümleriyle sevgiyi, gücü ve adanmışlığı müziklerine taşıyor.



Teleman



Kimi zaman melankolik, kimi zaman enerjik ama daima melodik indie pop’uyla tanınan Teleman, müziğinde elektronik dokuları kullanmayı da ihmal etmiyor. 2012 yılında kurulan İngiliz grup, yayınladığı üçüncü stüdyo albümü “Family of Aliens” ile seyircileri bu kez enerji ile doldurup dansa sürükleyecek.



