Moda devi Louis Vuitton'dan iki yeni seyahat kitabı

Louis Vuitton, 'Fashion Eye' kitap serisine iki yeni seyahat fotoğrafçılığı kitabı ekleyerek moda ve kitapseverlerle buluşturuyor.

05.04.2021 - 17:27

Moda devi Louis Vuitton'dan iki yeni seyahat kitabı

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Louis Vuitton, dünya çapındaki sanatçıları bir ülkeye, bölgeye, şehre veya yere adanmış seyahat dergileri, illüstrasyonlar ve fotoğraflar yaratmaya davet eden 'Fashion Eye' kitap serisine iki yeni kitap daha ekledi.

Kitapta fotoğrafçı Mayumi Hosokura, Japonya'daki ana şehri Kyoto'nun karşıtlığını keşfederek hem imparatorluk başkenti olarak eski geçmişini hem de günümüzdeki canlı modernliğini ortaya koyuyor.

Louis Vuitton, "Mayumi Hosokura, Kyoto'nun az bilinen sırlarını, turizm ve kent karmaşasından uzakta sessizce yıkanmış olarak zarif bir şekilde tasvir ediyor" diyor.

İkinci kitap ise 1930'larda illüstratör ve grafik sanatçısı Jean Moral'dan alınan fotoğraflarla Kuzey Fransa'daki Normandiya sahil bölgesine odaklanıyor.

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