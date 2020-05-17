Moda eğitiminde dijital dönem

Corona virüs salgını modanın artık dijital dünyayla ne kadar iç içe geçmek durumunda olduğunu bir kez daha gösterdi.



Defilelerin bile dijital platformlarda yapılmaya başlandığı bu süreç uzamanlara göre modanın farklı bir döneme gireceğini gösteriyor.



Forbes dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede "Dünyanın önde gelen moda okulları yavaş yavaş bu yeni dönem için müfredatlarını hazırlamaya başladı. Moda eğitimi alan bir genç bundan sonra daha fazla dijital program öğrenmek zorunda. Moda tasarımcılarının bildiği bilgisayar programları onlar için yeterli olmamaya başlayacak. Ve bu dijital eğitimi daha ağırlıklı olarak almış gençlerden yepyeni bir tasarımcı nesli doğacak" diye yazdı.

