Son olarak Akıllara Seza filminde rol alan Timur Acar, sesiyle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Moda Sahnesi'nin yedinci sezon açılışı için düzenlenen gecede, Maraton Orkestrası'nın eşliğinde Yılmaz Sütçü, Ceren Gündoğdu önderliğinde ünlü oyuncular Timur Acar ve Caner Cindoruk konuk sanatçı olarak geçmişten günümüze şarkılar seslendirdi.
Cem Karaca'nın şarkısı Ceviz Ağacı performansı ayakta alkışlanan Acar, seslendirdiği şarkılarla geceye renk katarken, sergilediği sahne şovu ve esprileriyle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Aynı gecede sahne alan Caner Cindoruk da arabesk tarzında seslendirdiği şarkılarla dikkat çekti.
Moda Sahnesi'nde Timur Acar rüzgarı
Sanat
Oyuncu Timur Acar, Moda Sahnesi'nin açılış gecesinde sahneye çıktı. Acar, gecede yedi şarkı seslendirdi. Aynı gecede sahne alan oyuncu Caner Cindoruk da arabesk şarkılarla dinleyicilerle buluştu.
Son olarak Akıllara Seza filminde rol alan Timur Acar, sesiyle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Moda Sahnesi'nin yedinci sezon açılışı için düzenlenen gecede, Maraton Orkestrası'nın eşliğinde Yılmaz Sütçü, Ceren Gündoğdu önderliğinde ünlü oyuncular Timur Acar ve Caner Cindoruk konuk sanatçı olarak geçmişten günümüze şarkılar seslendirdi.