Multiworks tarafından geçtiğimiz yıl vintage temasıyla düzenlenen İstanbul Moda ve Müzik Festivali, bu yıl 24 Ağustos’ta modanın en moda haline odaklanacak. The New Black temasını benimseyen festival, katılımcılarını modanın güncel dünyasıyla karşılayacak.
Festivalde, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, Adamlar, Hey!Douglas(live), Ekin Beril ile Jamie S. Rüzgarı eserken TheNew Black mottosuyla modanın yeni trendlerini, moda tasarımcılarının yeni çalışmalarını ve markaların yeni koleksiyonlarını keşfe çıkartacak.