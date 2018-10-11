Bu yıl ilki gerçekleşecek olan Moda ve Müzik Festivali’nde ziyaretçiler 30’lu yıllardan 90’lara kadar modaya yön veren trendlerden örnekler giyecek.
Multiworks’ün düzenlediği festivalde atölyeler, söyleşiler, tasarımcılar, vintage butikler ve sevilen müzisyenlerle geçmişin ruhu günümüze taşınacak.
13 Ekim Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan organizasyonda, Seyyal Taner ve Kurtalan Ekspres’in yanı sıra Ceylan Ertem, Hey Douglas, Kolektif İstanbul ve Flapper Swing sahne alacak.
Türkiye’nin ilk ‘dress-code’lu festivali olan Moda ve Müzik Festivali modanın görsel gücüyle, müziğin işitsel gücünü aynı çatı altında buluşturacak.
Moda ve Müzik Festivali başlıyor
Sanat
Bu yıl ilk kez yapılan Moda ve Müzik Festivali, 13 Ekim’de “vintage” temasıyla moda ve müzik sevenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
Bu yıl ilki gerçekleşecek olan Moda ve Müzik Festivali’nde ziyaretçiler 30’lu yıllardan 90’lara kadar modaya yön veren trendlerden örnekler giyecek.