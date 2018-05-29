Keloğlan, 40 yıl aradan sonra yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa Keloğlan'ın yeni beyazperde temsilcisi Atilla Doğukan Türkyılmaz olacak. Türkyılmaz, modern çağa daha yakın bir karaktere bürünmek için iki ay boyunca hem diksiyon çalıştı hem de sıkı bir diyete girdi.



Mimar Sinan Lisesi Tiyatro Bölümü’ndeki eğitimine devam eden Türkyılmaz, diksiyon ve senaryo için oyuncu koçu Ümit Çırak ile birlikte çalıştı. Oyuncu, yaklaşık iki sezondur tiyatro sahnesinde de Keloğlan karakterini canlandırıyor.

1971 ve 1975 yapımı Keloğlan serilerinde Keloğlan karakterini Rüştü Asyalı canlandırmıştı.

Filmde pratik zekası ve temiz kalpliliği ile bilinen Keloğlan, Cankız’ın yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Hayvanların hayatı tehlikedir. Keloğlan ve arkadaşları hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı savaşmak zorundadır. Keloğlan bu sefer de zekası sayesinde zalimleri yenebilecek midir?



Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı filmi Süleyman Mert Özdemir yönetiyor. Filmde Atilla Doğukan Türkyılmaz’ın yanı sıra Yağmur Ün, Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru, Esvet Şahin gibi isimler de rol alıyor.



Film, 7 Eylül’de vizyona girecek.