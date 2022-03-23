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Molière’in Tartuffe oyunu Tiyatro Günü'nde yayınlanacak

İş Sanat’ın gerçekleştirdiği Provadan İzle serisi Molière’in 'Tartuffe' oyunu ile devam ediyor. Fransız komedya ustası Molière’in ünlü eserinin ilk gösterimi Tiyatro Günü'nde seyircilerle buluşacak.

Haberler 23.03.2022 - 14:15

Molière’in Tartuffe oyunu Tiyatro Günü'nde yayınlanacak

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İş ’ın düzenlediği Provadan İzle serisine bir yenisi ekleniyor. Ölümsüz tiyatro eserlerini bir masada oturarak canlandıran oyuncular, oyunları okuma provası düzeninde sergiliyor.

Fransız komedya ustası Molière’in Tartuffe oyununun ilk gösterimi Günü olarak kutlanan 27 Mart Pazar, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

Molière’in 17. yüzyılda kaleme aldığı oyunda, zengin bir ailenin evine yerleşen ve türlü oyunlarla yavaş yavaş evin yönetimini ele geçiren Tartuffe’ün, ailenin başına açtığı işler mizahi bir dille anlatılıyor.  

Yiğit Sertdemir’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Tartuffe’ü Murat Kapu canlandırıyor. Ayşe Demirel, Yiğit Sertdemir, Sinem Öcalır, Meriç Rakalar, Ceyda Akel, İbrahim Arıcı, Tuğra Can Bıçak, Gülhan Kadim, Ayşegül Uraz ve İlayda Ulcaylı’nın rol aldığı Provadan İzle serisinin yeni oyunu Tartuffe, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

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