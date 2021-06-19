Mona Lisa tablosunun replikası rekor fiyata alıcı buldu

Fransa'nın başkenti Paris'te bilim insanı ve sanatçı Leonardo Da Vinci'ye ait ünlü Mona Lisa tablosunun replikası açık artırmayla satıldı. Eser, 2 milyon 900 bin euroya alıcı buldu.

19.06.2021 - 13:04

Mona Lisa tablosunun replikası rekor fiyata alıcı buldu

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İtalyan bilim insanı ve sanatçı Leonardo da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa tablosunun replikası (bir sanat eserinin kopyası), Fransa'nın başkenti Paris'te bir müzayede evinin çevrimiçi başlattığı açık artırmayla rekor fiyata alıcı buldu.

REPLİKA İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK PARA

500 bin euro ile başlayan açık artırmada, tutar bir saat içinde 2 milyon 900 bin euroya çıktı. Bu, dünyada bir Mona Lisa replikasına ödenen en yüksek ücret oldu.

YILLARCA ORJİNAL OLDUĞUNU SAVUNDU

17. yüzyılda yapılan replika, ilk olarak 1953 yılında Fransa'daki bir antika dükkanında satıldı. Mona Lisa'yı satın alan kişi, yıllarca elindeki replikanın orijinal olduğunu iddia etti. Ancak tabloyu inceleyen uzmanlar iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

300 BİN EURO DEĞER BİÇİLDİ

11 Haziran'da satışa sunulan replika tabloya 200 bin ila 300 bin euro değer biçilmişti

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