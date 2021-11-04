Monet’in eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkacak

Müzayede evi Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, Fransız ressam Claude Monet’in ünlü Nilüferler serisinden Coin du bassin aux nympheas isimli eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk defa New York’ta Modern Akşam Müzayedesi kapsamında açık artırmaya çıkacağı belirtildi.

SERİNİN MÜKEMMEL BİR ÖRNEĞİ



Açıklamada, Sotheby’s Americas Modern Sanat Başkanı Julian Dawes’in, “Claude Monet, eserleri güzelliği ve perspektif değiştiren deneyleri ile dünya çapında sevilen, sanat tarihinin inkar edilemez ikonlarından biri olmaya devam ediyor ve Coin du bassin aux nympheas, onun ünlü Nilüferler serisinin mükemmel bir örneğini temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

16 KASIM'DA SATILACAK



Sanatçının, bu eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk kez Modern Akşam Müzayedesi’nin yıldızı olarak 16 Kasım’da açık artırmaya çıkacağı belirtildi.



YARINDAN İTİBAREN SERGİLENECEK



Ayrıca, Coin du bassin aux nympheas eserinin, 5 Kasım’dan itibaren de Sotheby’s New York’ta halka açık sergileneceği açıklandı.

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