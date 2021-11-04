Monet’in eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkacak

Müzayede evi Sotheby’s, Claude Monet'in, Coin du bassin aux nympheas isimli eserini 25 yıllık bir süreden sonra açık artırmaya çıkarıyorb

Haberler 04.11.2021 - 08:17

Monet’in eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkacak

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evi Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, Fransız ressam Claude Monet’in ünlü Nilüferler serisinden Coin du bassin aux nympheas isimli eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk defa New York’ta Modern Akşam Müzayedesi kapsamında açık artırmaya çıkacağı belirtildi.

SERİNİN MÜKEMMEL BİR ÖRNEĞİ

Açıklamada, Sotheby’s Americas Modern Başkanı Julian Dawes’in, “Claude Monet, eserleri güzelliği ve perspektif değiştiren deneyleri ile dünya çapında sevilen, sanat tarihinin inkar edilemez ikonlarından biri olmaya devam ediyor ve Coin du bassin aux nympheas, onun ünlü Nilüferler serisinin mükemmel bir örneğini temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

 16 KASIM'DA SATILACAK

Sanatçının, bu eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk kez Modern Akşam Müzayedesi’nin yıldızı olarak 16 Kasım’da açık artırmaya çıkacağı belirtildi.

YARINDAN İTİBAREN SERGİLENECEK

Ayrıca, Coin du bassin aux nympheas eserinin, 5 Kasım’dan itibaren de Sotheby’s New York’ta halka açık sergileneceği açıklandı.

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