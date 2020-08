Monet’nin nilüferleri İngiltere’ye gidiyor

Fransız empresyonist (İzlenimci) akımının kurucusudur Claude Oscar Monet'in üç nilüfer resmi, Impressionist Decorations: The Birth of Modern Decor adlı serginde yer almak üzere Fransa’dan İngiltere’ye ödünç verilecek.



The Guardian’da yer alan habere göre, müzenin dekoratif sanatlara olan emperyonist tutkuyu araştıran ilk büyük sergisinde yer alacak bu üç eser, Monet’nin 1922 yılında Fransız devletine bağışladığı ve Paris’teki Orangerie Museumdaki iki oval odada bir seri şeklinde yer alıyor. Sergi, 11 Eylül 2021 ile 9 Ocak 2022 tarihleri arasında görülebilecek.

SON ŞAKA FRAGMANI