Rock grubu Mor ve Ötesi‘nin, geçen yıl 29 Ekim‘de Aya İrini’de verdiği konserin kaydından oluşan Canlı Senfonik I Aya İrini double albümü, Dünya Plakçılar Günü’ne özel, 13 Nisan Cumartesi günü plak formatında piyasada olacak.



Şef Orçun Orçunsel yönetimideki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun eşlik ettiği konserin kaydından oluşan albüm; çiftli plağı, açılır kapaklı, 180g. ve 8 sayfa fotoğraf albümüyle birlikte bu tarihten itibaren Türkiye’deki tüm plak dükkanlarındaki yerini almaya başlayacak.

Harun Tekin (vokal, ritm gitar, klavye), Kerem Özyeğen (gitar, geri vokal), Burak Güven (bas, geri vokal ) ve Kerem Kabadayı'dan (davul) oluşan grubun bu çalışmasında yer alan 13 şarkının düzenlemelerinde ağırlıklı olarak Orçun Orçunsel ve Tunç Devrim Yoldaş imzaları yer alıyor.