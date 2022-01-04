Morbius filminin gösterim tarihi ertelendi

Sony’nin merakla beklenen filmi Morbius'un vizyon tarihi üç ay ertelendi. 28 Ocak'ta sinemalara gelmesi beklenen filmin yeni gösterim tarihi, 1 Nisan olarak açıklandı.



Morbius, daha önce de defalarca ertelendi. Filmin 10 Temmuz 2020'de vizyona girmesi gerekiyordu, ancak salgınla beraber önce 31 Temmuz 2020'ye, ardından 19 Mart 2021'e, sonra 8 Ekim 2021'e ve nihayet 28 Ocak 2022’ye kaydırıldı. Filmin vizyon tarihi yaklaşırken Omicron varyantının ortaya çıkması ve vakaların hızla yükselmesiyle filme yeni vizyon tarihi alındı.

Marvel çizgi romanlarından uyarlanan Morbius, kendisini günden güne güçsüz bırakan kan hastalığına tedavi ararken kendisini bir vampire dönüştüren Dr. Michael Morbius'un hikayesini anlatıyor.



Filmde Morbius karakterine Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Leto'nun yanı sıra Matt Smith, Michael Keaton, Adria Arjona, Jared Harris ve Tyrese Gibson gibi isimler yer alıyor.