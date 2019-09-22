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Rusya'da kedilerin başrol aldığı "dünyadaki tek kedi tiyatrosu" yaklaşık 30 yıldır izleyicilerine oyun sergiliyor.



Moskova Kedi Tiyatrosunda oyuncu olarak yetişen 200 civarındaki kedi, 12 farklı gösteriyle sahnede rol alarak Moskovalılara eğlenceli anlar yaşatıyor.



Yaklaşık 30 yıl önce kurulan tiyatro bünyesinde sokaktan veya barınaktan getirilen kediler, sahneye çıkarılmak için uzun eğitim döneminden geçiriliyor.



Sahne öncesi her bir kedi 4-5 yıl boyunca her gün aralıksız farklı eğitimlere tabi tutuluyor. Oyuncu, meraklı, özgür karakterlerdeki her bir farklı kedi için verilen özel eğitim sonrası "aktör" olan kediler sahneye çıkıyor.

Belli bir senaryo dahilinde başrollerde oynayan kedileri yönlendiren insanlar da yan rollerde sahne alarak oyuna çok fazla dahil olmuyor.



"DOĞAL YETENEKLERİ KULLANILARAK KEDİLERLE MÜZAKERE EDİLEBİLİR"



Moskova Kedi Tiyatrosu Sanat Direktör Yardımcısı Dmitriy Kuklaçöv, yaptığı açıklamada, bir sirkte palyaço olan babasının 40 yıl önce diğer palyaçolardan ayrı bir numara yapmak için bulduğu kedi yavrusuyla sahneye çıkma numarası sonrasında tiyatronun kurulduğunu anlattı.



Çocukluğunu kedilerle geçirdiğini belirten Kuklaçöv, kedilerin sahne eğitimi hakkında da bilgi verdi.



Kuklaçöv, "Kedi, her zaman düşündüğü şeyi yapan bir hayvandır. Bir kediyi kandıramazsın. Bir kedi, baskı altında hiçbir şey yapmaz ancak doğal yetenekleri ve ihtiyaçları kullanılarak kedilerle müzakere edilebilir. Ve tabii eğer karşılıklı sevgi ve anlayış varsa." ifadelerini kullandı.

Kedilerin cezalandırma suretiyle çalıştırılamayacağını, bir kedinin neyi seviyorsa onu yapacağını dile getiren Kuklaçöv, "Kedi, doğal davranışının altında yatan şeyi yapar. Sahnedeki bütün numaralar da bu temel üzerinde yapılmaktadır." dedi.

