Mozart’ın Kadınları konseri YouTube'da

Müzik tarihinde farklı kadın karakterlerini en ince ve derin şekilde betimleyen Mozart’ın operalarındaki kadınların psikolojik durumları, kişilikleri ve ilişkilerini yaşayış biçimleri yalnız müzikte değil, genelde sanat tarihinde bambaşka bir yere sahip.



Mozart’ın Kadınları konserinde üç başarılı soprano Ayten Telek, Dilruba Bilgi ve Nazlı Deniz Süren, üç operadan ikişer kadına sesleriyle hayat verdi. Figaro’nın Düğünü, Don Juan ve Sihirli Flüt’ün, saf, bilge, köylü, soylu ve hırçın karakterleri ve bazı uvertürler, konseri unutulmaz bir Mozart şölenine dönüştürdü.



CRR Sanat Yönetmeni Cem Mansur ise konser öncesi metin yazarlarıyla tarihte eşi görülmeyen bir işbirliği ile büyük bestecinin bu kadınları müziğiyle nasıl ete kemiğe büründürdüğünü anlattı.



BU AKŞAM ANADOLU'NUN KADINLARI KONSERİ VAR

8 Mart Pazartesi akşamı ise CRR YouTube kanalından Oyalı Yazma Grubu’nun “Anadolu’nun Kadınları” konseri yayınlanacak. Oyalı Yazma Grubu konserde Anadolu’nun dört bir yanından kadınların acı-tatlı tüm duygularını ifade ettikleri eserleri bir araya getirdiği özel bir repertuvar ile müzikseverlerle buluşuyor.

KONSERLER YOUTUBE'DA



Her iki konser kaydını bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izleyebilirsiniz.