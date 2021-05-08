MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde adayları belli oldu

MTV Film ve TV Ödülleri oylamayla belirlenen iki yeni kategorinin adaylarını açıkladı. En İyi Müzik Belgeseli ve En İyi Müzikal An kategorilerinde dişli rakipler birbirleriyle yarışacak.

08.05.2021 - 14:25

MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde adayları belli oldu

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BTS’in Love Yourself: Speak Yourself dünya turunun sahne arkasını gözler önüne seren Break the Silence: The Movie belgeseli En İyi Müzik Belgeseli ödülüne aday gösterildi.

Diğer adaylarsa Ariana Grande: Excuse Me, I Love You, Biggie: I Got a Story to Tell, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, Demi Lovato: Dancing with the Devil, Shawn Mendes: In Wonder, Taylor Swift: Miss Americana, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, The New York Times Presents: Framing Britney Spears ve Tina oldu.

En İyi Müzik Belgeseli ödülü için hayran oylaması 10 Mayıs’ta açılacak ve bir gün sonra sona erecek. Ödülün kazananıysa ödül töreninin ikinci gecesinde açıklanacak.

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