Muazzez Abacı'nın Alzheimer'a yakalandığı iddiasına menajerinden açıklama

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi olarak kabul edilen 74 yaşındaki Muazzez Abacı ile ilgili dün bir iddia ortaya atılmıştı. Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur" dedi.

Taner Budak, sözlerine, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla..." diye devam etti.

Öte yandan Muazzez Abacı, son olarak Harbiye Açıkhava’da Mustafa Keser ile birlikte sevenleriyle buluşmuştu.