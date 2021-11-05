Muğlak sergisi görücüye çıktı

Muğlak sergisi, 4 Kasım- 24 Aralık 2021 tarihleri arasında Vision Art Platform Akaretler’de sanatseverlerle buluşuyor.



Kuşaklar ve disiplinler arası üretimler gerçekleştiren sanatçıları bir araya getiren Muğlak'ın küratörü Derya Yücel’in aktarımıyla; söylemsel sınırlara meydan okuyan üretimlere odaklanıyor.

Bu üretimlerin esnek doğası, biçime odaklanmaktan ziyade, dünyada etkiler ve duygulanımlar üretmekle ilgileniyor. Muğlak, sanata güç kazandıranın anlamın açık seçikliğine değil, ne olduğuna dair zaman zaman çelişkili yorumlar doğuran bir olası anlamlar yelpazesinin varlığına işaret ediyor.