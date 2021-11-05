Muğlak sergisi görücüye çıktı

Vision Art Platform, Derya Yücel küratörlüğünde Ayşegül Altunok, Sena Başöz, Selim Birsel, Çisil Deniz Delibalta, Ayçesu Duran, Ali Kanal, Gülşah Mursaloğlu, Serkan Özkaya, Ezgi Tok, Deniz Üster, Nil Yalter/Nicole Croiset, Dilek Winchester ve Dream News (Murat Yıldız/Defne Tesal)’ı bir araya getiren Muğlak sergisine ev sahipliği yapıyor.

Haberler 05.11.2021 - 15:08

Muğlak sergisi görücüye çıktı

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Galataport İstanbul'da sergi zamanı

Muğlak sergisi, 4 Kasım- 24 Aralık 2021 tarihleri arasında Vision Art Platform Akaretler’de sanatseverlerle buluşuyor.

Kuşaklar ve disiplinler arası üretimler gerçekleştiren sanatçıları bir araya getiren Muğlak'ın küratörü Derya Yücel’in aktarımıyla; söylemsel sınırlara meydan okuyan üretimlere odaklanıyor.
Bu üretimlerin esnek doğası, biçime odaklanmaktan ziyade, dünyada etkiler ve duygulanımlar üretmekle ilgileniyor. Muğlak, sanata güç kazandıranın anlamın açık seçikliğine değil, ne olduğuna dair zaman zaman çelişkili yorumlar doğuran bir olası anlamlar yelpazesinin varlığına işaret ediyor. 

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