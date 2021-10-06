Muhammed Ali’nin çizdiği resimlere 1 milyon dolar

Muhammed Ali tarafından çizilen resimler ve eskizlerden oluşan bir koleksiyon, açık artırma ile bir milyon dolara alıcı buldu.



New York'taki müzayedede ünlü boksörün 26 çizimi yer aldı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; "Sting Like a Bee" (Arı Gibi Sok) adlı bir resim tahminlerin 10 katına, 425 bin dolar fiyata satıldı.



Satışın gerçekleştirildiği Bonhams müzayede evi, Muhammed Ali'nin hayatı boyunca çizim yaptığını, profesyonel bir sanatçı olan babası tarafından bunun için cesaretlendirildiğini, bir spor ressamından da ders aldığını açıkladı.

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