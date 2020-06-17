Muhammet Uzuner’den Gün On4 yorumu: Senaryoyu görmeden kabul ettim

puhutv’nin yeni orijinal projesi pandemik polisiye Gün On4, cuma günü seyircisiyle buluşacak.



Yapımcılığını Meraklı Filmler’in üstlendiği ve çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor.



Gün On4, karantina günlerinde birbirine dokunmadan film üretebilmenin en güzel örneklerinden biri olacak.



Salgın döneminde ortaya çıkan ve film sektörü için yeni bir umut haline gelen ‘ev ortamında film çekimi’, puhutv ile bir adım ileri taşınıyor. Pandemik polisiye türünde yayınlanacak olan Gün On4, gündemi yakalayan konusu ile herkesi ekran başına kilitleyecek.



Dizinin oyuncularından Muhammet Uzuner projeye dair sorularımızı yanıtladı.



Bir oyuncu olarak sıradışı bir deneyim yaşadığınızı düşünüyor musunuz?



Tabii ki düşünüyorum. Aslında bu yüzden kabul ettim. Hatta ömrümde ilk defa hiç senaryoyu görmeden bir işi kabul ettim. Çünkü çok ilginç olacaktı gerçekten de. Öyle de yaşadık zaten. Dolayısıyla Türkiye’de bir ilki yapıyoruz zaten ve bizim açımızdan da oyuncuların açısından da en azından benim açımdan da çok değişik bir serüven oldu, olmaya da devam ediyor.



Polisiye türü bu iş için zorlayıcı bir tür. Siz nasıl hissediyorsunuz?



Tabii ki zor ve merak uyandırıcı. Zaten bu sebepten benim çok ilgimi çekti. Bir de bu formatın içinde polisiye bir tür olması. Çünkü çok zor; sokağa çıkılamıyor, dışarı çıkılamıyor, karakterler karantina altında, meseleler nasıl çözülecek... O zaman da işte başka bir mecraya doğru gidiyoruz ve internet dediğimiz şeyin, sosyal medyanın hem avantajlarını hem dezavantajlarını konuşma fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla polisiye olması bir kat daha ilginç kıldı meseleyi.



Canlandırdığınız karakterden bahseder misiniz?



Bir komiseri canlandırıyorum. Covid testi sonucu pozitif çıkmış, dolayısıyla karantina altında, yani 14 gün evinde duracak. Fakat çalışma arkadaşlarının biri başka bir yerde karantina altında, biri ise yurt dışında ve dolayısıyla bir olayı çözmeye çalışırken kendisi istemese bile olayın içine giriyor ve soruşturmaya başlıyor. Benim için çok ilginç.