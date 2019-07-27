Geçtiğimiz ocak ayında savcılığa başvuran Muhterem Nur, şehit polis ve asker ailelerinin yararına düzenlenen açık artırmada Müslüm Gürses’in sahte gömleği ile yüzüğünün satıldığını öne sürerek şikâyetçi olmuştu.
Hürriyet'in haberine göre; Yapımcılar Mustafa Uslu ve Ahmet Tayyar Işıksaçan, verdikleri ifadede söz konusu gömlek ile yüzüğün Gürses’e ait olduğuna ilişkin herhangi bir duyuru yapmadıklarını söyledi.
Verilen takipsizlik kararında da yüzüğün sponsor bir kuyumcu tarafından hediye edildiği, gömleğin de Gürses’i canlandıran Timuçin Esen’in giydiği gömlek olduğu belirtildi.
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Sanat
Muhterem Nur’un Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Tayyar Işıksaçan hakkında savcılığa yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.
Geçtiğimiz ocak ayında savcılığa başvuran Muhterem Nur, şehit polis ve asker ailelerinin yararına düzenlenen açık artırmada Müslüm Gürses’in sahte gömleği ile yüzüğünün satıldığını öne sürerek şikâyetçi olmuştu.