Geçtiğimiz ocak ayında savcılığa başvuran Muhterem Nur, şehit polis ve asker ailelerinin yararına düzenlenen açık artırmada Müslüm Gürses’in sahte gömleği ile yüzüğünün satıldığını öne sürerek şikâyetçi olmuştu.



Hürriyet'in haberine göre; Yapımcılar Mustafa Uslu ve Ahmet Tayyar Işıksaçan, verdikleri ifadede söz konusu gömlek ile yüzüğün Gürses’e ait olduğuna ilişkin herhangi bir duyuru yapmadıklarını söyledi.



Verilen takipsizlik kararında da yüzüğün sponsor bir kuyumcu tarafından hediye edildiği, gömleğin de Gürses’i canlandıran Timuçin Esen’in giydiği gömlek olduğu belirtildi.