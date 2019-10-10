Yapımcılığını, ÖK Yapım adına Ömer Kaya’nın, yönetmenliğini ise Mahmut Kaptan’ın yaptığı Muhteşem Üçlü filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan ve Yavuz Topoyan paylaşıyor.

MUHTEŞEM ÜÇLÜ FİLMİNİN KONUSU



Filmin Konusu: Yaptıkları türlü sakarlıklar sonucu mahalleli tarafından Muhtşem Üçlü olarak anılan Murat, Yavuz ve Ömer'in yaşadığı maceraları konu ediyor. Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır.



Saf bir adam olan Ömer ise bir tülü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan Murat, Yavuz ve Ömer, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur