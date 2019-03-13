5 Mart 2019 gecesi Porto Riko’nun San Juan kentinde düzenlenen 27. ASCAP Latin Ödülleri (El Premio ASCAP 2019) törenine katılarak ödülünü alan besteci Aytekin Ataş törende büyük ilgiyle karşılandı. Bu yıl ödül alan diğer sanatçılar arasında dünyaca ünlü Selena Gomez, Daddy Yankee, Cardi B ve Maluma da var. Muhteşem Yüzyıl: Kösem bölgede La Sultana adıyla yayınlanıyor.



Aytekin Ataş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Draco Rosa, Milly Quezada ve Daddy Yankee gibi Latin müziğinin önemli bestecileriyle aynı etkinlikte ödül almak benim için çok değerli ve keyifliydi. ABD’deki Latin radyo ve elevizyonlarında en çok çalınan şarkıların besteci ve söz yazarlarının ödüllendirildiği bu etkinlikte tek enstrümantal parçanın Kösem Jenerik olması bu ödülü benim için daha da anlamlı hale getiriyor

Ataş "Bu vesileyle TİMS Productions´a ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem'in bütün emekçilerine, Universal Music Publishing Group ailesine, UMPG Türkiye’den Selim Serezli, Murat Badem; UMPG Latin’den Olga Cardona, Alexandra Lioutikoff, Ana Rosa Santiago’ya içten teşekkürlerimi sunarım. En büyük teşekkür de binlerce kilometre ve yüzlerce yıl uzaktaki bir hikaye ile duygudaşlık kurarak bu ödülü almama vesile olan Hispanik/Latin topluluğuna. İyi ki varsınız" diye konuştu.