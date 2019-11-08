Müjde Ar: Aysel Gürel filminin senaryosu 3 yılda bitti

Son olarak yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, puhutv dizisi Şahsiyet’terol alan Müjde Ar, dün Zorlu PSM’de başlayan Brand Week İstanbul etkinliğinin açılışına onur konuğu olarak katıldı. 55 yaşındaki oyuncu, Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşideTürk sineması ve rahmetli annesi Aysel Gürel ile ilgili birçok konu hakkında konuştu.

"DELİ AYSEL'İN KIZIYIM"

2008 yılında hayatını kaybeden annesi Aysel Gürel'i anarak sözlerine başlayan Müjde Ar, “Şimdi bir kere herkes biliyor ki ben Deli Aysel'in kızıyım. Yani başlangıcım o. Tiyatro kulislerinde, sandıkların içinde uyuyarak ve bütün klasik tiyatroları ezberleyerek geçti benim bütün çocukluğum. Yıldız Kenterler, Lale Moronoğulları aklına kim geliyor ise. Biz Fatihliyiz. Benim bütün çocukluğum Karagümrük'teki Aysu Sineması'nda geçti. Bilet kesen adamla aram iyiydi. Sabahtan akşama kadar sinema izlerdim. Dokuz, on bir yaşlarımda” diyerek hayat hikayesinden kesitler paylaştı.

"KIRMIZI GÜL DÜŞERDİ ÇİMENLERE"



O dönem filmlerdeki sevişme sahnelerin değinen Müjde Ar söyle konuştu: “Bir şey dikkatimi çekti. Kadın ve erkek el ele tutuşuyor, koşuyorlar. Saçlar rüzgârda uçuşuyor. Sonra bir yakınlaşma oluyor. Erkek, kadını gayet yumuşak yere yatırıyor, çimenlerin üzerine. Öpüşürlerken kamera kayıyor ve kadının eli çimenleri yoluyor. ‘Ne oluyor acaba ya’ diyordum. Bir de kırmızı gül düşerdi çimenlerin üzerine. Anlayamıyordum tabii küçükken. Sonra anladım ve dedim ki ‘Ben çimen yolmayacağım, neyse o olacak’.



"NE HİSSEDECEĞİM?"



Hep şey sorulur: ‘Sevişme sahnelerinde ne oluyor?’ Hiçbir şel olmuyor. Neticede egoları yüksek olan oyuncular iş için bir araya geliyor. ‘Gözünü kapatınca öpüşürken ne hissediyorsun?’ diye soruyorlar. Banane, Allah’ın köftesi gibi gelir, ne hissedeceğim!”



"ÇAĞAN ‘BEN ÇEKMELİYİM’ DEDİ"



Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in hayatını konu alan Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam adlı film projesinin senaryosunu bitirdiğini de açıkladı: “3 yıldır senaryoyu yazıyorum. Geçen hafta Çağan Irmak aradı, ‘Aysel’i ben çekmeliyim’ dedi. Ben de ‘Film senindir’ dedim. 1 sene içinde bitmiş olacak.”

MÜJDE AR'IN ROL ALDIĞI ŞAHSİYET DİZİSİ FRAGMANI