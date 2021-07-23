Munzur Festivali salgın nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi

Tunceli’de belediye ve dernekler tarafından yapılması planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin önümüzdeki yıla ertelenmesine ilişkin Festival Tertip Komitesi tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Komite adına konuşan Ali Mükan, festivalin geçen yıl da pandemi sebebiyle ertelendiğini hatırlatarak, oluşturulan komisyonun vakaların seyrine göre temmuz ayının son haftası festivalin yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş bildireceği yönünde karara varıldığını belirtti.

Mükan, “İçinde bulunduğumuz haftada gerek ülkede, gerekse de ilimizde corona virüs hastalığının artış gösterdiği çeşitli kurumlar tarafından verilerle ortaya konulmuştur. Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikamızın Dersim şubesi tarafından yapılan ve bilimsel verilerle desteklenen açıklamada delta ve delta plus varyantlarının ilimizde de görüldüğü ifade edilmiştir" dedi.

Mükan ayrıca, "Komisyon tarafından yapılan değerlendirme ve kamuoyundan gelen öneriler ile açıklamalar neticesinde mutasyonlu virüs vakalarının en çok görüldüğü iller sıralamasında ilimizin ön sıralarda olması, oluşacak geniş kalabalıkların genel halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaşma ihtimali gözetilerek yeni bir değerlendirme yapılmış ve 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali daha coşkulu ve amacına uygun olarak yapılmak üzere bir sonraki yıla ertelenmiştir'' diye konuştu.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATACAĞIZ"

Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin, Tuncelililerin, doğasına, tarihine, kültürüne, inancına, diline sahip çıkma çabası olduğunu ifade eden Mükan, ''Biz tüm emeği ve katkısı olan kurumlar olarak halkımızla birlikte 20 yıla yaklaşan sürede kesintisiz olarak sürdürdüğümüz festivalin ruhuna uygun olarak doğamıza, nehirlerimize, vadilerimize, ormanlarımıza ve dağlarımıza dönük her türden yağma ve talana karşı birlikte omuz omuza duracağız. Bu çerçevede doğamızı koruyacak ve kültürümüzü yaşatacak çalışmalara devam edeceğiz'' dedi.