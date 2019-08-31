Ahmet Kural ve Murat Cemcir senaryosunu Selçuk Aydemir’in yazdığı Baba Parası adlı filmin çekimlerine başladı.
İkili, Baba Parası adlı filmlerinin ilk set gününde çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Birlikte yer aldıkları filmlerle başarılı gişe rakamlarına imza atan ikili, takipçilerine 1 Ocak 2020 yılına buluşma sözü verdi. Cemcir, "Yine bir filmle; yeni bir filmle geliyoruz efendime söyleyim" dedi.
Murat Cemcir ile Ahmet Kural'dan yeni film: Baba Parası
Sanat
Sinema gişesinde rekor kıran filmlere imza atan Ahmet Kural ve Murat Cemcir yeni filmlerinin Baba Parası olduğunu duyurdu.
Ahmet Kural ve Murat Cemcir senaryosunu Selçuk Aydemir’in yazdığı Baba Parası adlı filmin çekimlerine başladı.