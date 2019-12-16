Murat Dalkılıç: Türkiye'de gerçek rap'i Ceza ve Sagopa yapıyor

Yeni albümünü çıkaran Murat Dalkılıç Günaydın Hafta Sonu programına konuk oldu. Dalkılıç burada yaptığı açıklamada, yeni projeleriyle ilgili "Tarih öncesi çağlar, çocukluktan beri ilgimi çekiyor. Araştırma yaparken afeta kelimesi dikkatimi çekti. Arapça'dan gelen; yaşam veren anlamına geliyormuş. Çocuğum olsa Afeta koyarım ismini. Animasyon şirketim var. Sektör dünyada çok ileride ama ülkemizde geride. Avatar, Star Wars gibi filmlerde, Marvel gibi şirketlerde Türklerin imzası çok. Ama bu sektörde para kazanmadan iki yıl dayanmak zorundasın. Çizgi roman da yapıyorum. Fransa bu konuda iyi, oradaki 10 yapımcıya e-mail attım, kimse dönmedi. Aylar sonra 10'u birden döndü. Bunu ilk kez açıklıyorum; yakında üç dilde yayınlanacak olan bir iş yapacağız. Bu, sevgilim Hande'nin (Erçel) fikri. O çok iyi resim yapıyor zaten. Karakterin adı 'Dollyphant'. Türkiye'den bütün dünyaya yayılacak" diye konuştu.





Müzik dünyasının değişimini vurgulayan Dalkılıç, "Müzik piyasası değişim içinde. Yeni tarzlara açık olmaya başladık ama şu an yapılanı rap zannediyoruz. Gerçek rap bu değil. Türkiye'de gerçek rap'i Ceza ve Sagopa yapıyor. Yeni çıkan bir şarkıcı olsam rap yapardım" ifadelerini kullandı.