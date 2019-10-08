Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Amacımız, hiç opera izlememiş, opera hakkında bilgisi olmayan ama ön yargısı olan, belki de bilmeden 'Sevmiyorum' diyen izleyicilerimizi bu salonlara çekmek" dedi.



Tenor Karahan, yeni sanat sezonuna ilişkin yaptığı açıklamada, bölgelerdeki konserlerle sezon açılışlarına başladıklarını söyledi.



Ankara'da sezonu 5 Ekim'de Leyla Gencer Konseri ile açtıklarını belirten Karahan, Gencer figürünün opera için çok önemli olduğunu ifade etti.



Karahan, bu sezon geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Amacımız, halihazırda yıllardır salonlarımızı dolduran çok değerli izleyicilerimizle beraber hiç opera izlememiş, opera hakkında bilgisi olmayan ama ön yargısı olan, belki de bilmeden 'Sevmiyorum' diyen izleyicilerimizi bu salonlara çekmek ve potansiyel opera izleyicisi olarak kazanabilmek. Bu bizim için çok önemli. Geniş kitlelere sesimizi duyurmak istiyoruz."



AIDA 19 EKİM'DE ANKARA'DA

Bu yaz Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında sahnelenen Aida operasının, kültür sanat kanalı TRT2'den canlı yayınlandığını dile getiren Karahan, Türkiye'deki ve yurt dışındaki izleyicilerden çok iyi dönüşler aldıklarını bildirdi.



Karahan, "Aida'yı canlı yayınlayarak, Türk Devlet Opera ve Balesi olarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Antalya'da sahnelenen 'Aida' operasının Ankara prömiyeri, 19 Ekim akşamı Congresium'da yapılacak. Kısmet olursa ben de sahnede olacağım" dedi.



Karahan, büyük prodüksiyonları daha çok seyirciyle buluşturmak için bu sezon bazı temsilleri canlı yayınla sunacaklarını belirtti.



Sezon boyunca "Turandot", "Cavalleria Rusticana", "I Paglacci", "Sevil Berberi" operalarının Ankara'da, 20 yıl aradan sonra "Carmen" operasının İstanbul'da seyirciyle buluşacağını anlatan Karahan, şunları söyledi:



"İzmir'de 'La Traviata' operası sanatseverlerle bulaşacak. Muhteşem bir prodüksiyon oldu. Diğer illerimizde de klasik operanın muhteşem örneklerini, çok değerli bestecilerin çok değerli eserlerini yüksek standarttaki prodüksiyonlarla izleyicilerimizle bir araya getireceğiz. Bunun yanında dünya operalarında da gördüğümüz, opera izleyicisi olmayan izleyicileri de çekmek için dünya müzikal tarihinin önemli örneklerini seyirciyle buluşturacağız. 'Damdaki Kemancı', 'Evita' gibi müzikaller bu sezon sahnelenecek."



"SANATSAL KALİTEMİZDEN ASLA ÖDÜN VERMİYORUZ"

Karahan, Ankara'da yıllar sonra sahnelenecek "Kuğu Gölü" balesinin görsel şölen sunacağını belirtti.



Geçen seneki değişim rüzgarının meyvelerini bu yıl topladıklarını dile getiren Karahan, "Bu sene Devlet Opera ve Balesinin izleyici sayısı yüzde 13-14, hasılat yüzde 17 dolayında arttı. Bir önceki sene yüzde 4 olan artışı başarı olarak görmüştük. Bu rakamları arttırırken sanatsal kalitemizden asla ödün vermiyoruz. Tam tersi, bugüne kadar göz ardı edilebilmiş birtakım sanatsal kaliteyi çok yukarı taşımaya çalışıyoruz. Sadece popülarite değil, sanatsal kaliteye önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Salonlarda yüzde 90 kapasiteyle temsil yaptıklarını bildiren Karahan, hedeflerinin bunu yüzde 100'e ulaştırmak olduğunu vurguladı.



"GÖBEKLİTEPE, TÜRK OPERA MARKASINDA İKİNCİ ADIM OLACAK"

Göreve geldiği ilk günden bu yana Türk operası markası yaratmak için çalıştığına işaret eden Karahan, şunları kaydetti:



"Anadolu topraklarında çok ciddi melodik zenginliğimiz var. O zenginliği üniversal formalarda doğru şekilde harmanlayarak izleyicilerimizle buluşturmak asli görevimiz olmalı. 'Troya' ilk adımdı. Bu sene sahneleyeceğimiz 'Göbeklitepe' başka bir adım olacak. Klasik operayı en yüksek standartlarda icra ederken, çok sesli müziğin korkulacak bir şey olmadığını, aslında çok değerli bir şey olduğunu da izleyicilerimize gösterebilmek için bir nebze daha popüler müziklerle bezediğimiz konserler yapıyoruz ki hiç operaya gitmemiş, ön yargısı olanları da bu sahnelere çekelim."



Karahan, sezonda seyircileri sürpriz konserlerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.