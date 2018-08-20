Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, opera ve balede yerli eser üretimini artırmak üzere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Geçen aylarda Türk bestecilerle bir toplantı gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu çalışmaların devam edeceğini anlatan Karahan, "Bestecilerimiz bizim değerlerimiz. Onlar Türk müzik tarihine her zaman yol vermiş, yön vermiş en büyük değerlerimiz. Onlardan yararlanmak bizim için büyük bir şans, çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"HENÜZ KAPIMIZI BÜYÜK FİRMALARDAN ÇALAN OLMADI"



Operayla, çok sesli müzikle tanışmamış vatandaşları bu sanatla tanıştırmaya çalıştıklarını dile getiren Karahan, bu noktadan devlet desteğinin şart olduğunu anlattı.

Bütün faaliyetleri devletin verdiği bütçe doğrultusunda hayata geçirdiklerini aktaran Karahan, şöyle devam etti:



"Fakat faaliyetlerimizi kolaylaştırmak, özellikle festivallerde elimize gelenden daha da fazlasını verebilmemiz için sponsorlara ihtiyacımız var. Ben artık bu dönemde sponsorların bu sanatın, festivallerimizin gelişmesine bir katkıda bulunacağına inanıyorum. Artık bu taşın altına ellerini koyacaklarına inanıyorum, inanmak istiyorum. Mesela bir Aspendos Opera Festivali'ne destek verdiğiniz zaman dolaylı olarak aslında Antalya'ya, turizme, oradaki otellere, orada turizmin yaşamasına destek veriyorsunuz. Bunlar birbirini bağlayan şeyler. O yüzden bizim her zaman bu tarz sponsorluklara kapımız açık, bekliyoruz. Henüz kapımızı büyük firma anlamında çalan olmadı. Ama ufak ufak sponsorluklarımız oluyor, eksik olmasınlar, firmalar tarafından. Biz büyük bir heyecanla bekliyoruz."



"TÜRK MÜZİĞİNİN ANLATILACAĞI KONSER PROGRAMI PLANI"



Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla uluslararası anlamda tanıtıma yönelik ortaklaşa çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Karahan, dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılılıklı "kültür yılı" anlaşmaları çerçevesinde konser ve sanatsal faaliyetler düzenlediklerini anımsattı.



Bu faaliyetlerde gerçek anlamında Türkiye'nin kültürel, müziksel tanıtımını yapabilecek projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Karahan, şunları kaydetti: "Türk-Çin, Türk-Japon, Türk-Rus kültür yıllarımız var, karşılıklı gidip geleceğiz. Kısmet olursa ocak ayında Rusya'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda olacağız. Kasım'da Londra'ya gideceğiz. Burada bir konser serileri öngörüyoruz. Benim biliyorsunuz yerel müziği seslendirdiğim bu tarz konserlerim oluyor ve bu konuda bir proje hazırlıyorum. Mesela bir zaman tüneli içerisinde Türk müziğini anlatacağım konser programı. Filarmoni orkestramızla beraber konsere çıkacağız ve Türk müziğinin gelişimini sırayla eserler bazında anlatacağız."



"KONSERLER SERİSİ YAPMAYI PLANLIYORUM"



Konserin Hacı Arif Bey'in eserlerinden başlayarak, Aşık Veysel gibi usta ozanların, aşıkların, sanatçıların eserlerini ve tanıtımlarını içerisine alarak bugüne kadar uzanacağını dile getiren Karahan, "Münir Nurettin Selçuk, Neşet Ertaş'la giderek Cumhuriyet dönemine, Adnan Saygun'lara geleceğiz. Sonra da belki Sezen Aksu'ya kadar uzanabileceğimiz bir yelpazede hem sanatçıların, bestecilerin hikayelerini ve konuları İngilizce sunarak, arkasından da filarmoni orkestrası eşliğinde bunları icra ederek yurt dışında gerçek anlamda bir tanıtım sağlayacak konserler serisi yapmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. Karahan, Türkiye'nin konserler serisiyle kültürel ve müziksel tanıtımının ilk olarak Çin, Japonya, Rusya, İngiltere gibi ülkelerde planlandığını bildirdi.



OPERADA "AYŞE" SÜRPRİZİ



DOB Genel Müdürü Karahan, operada bu yılın en büyük süprizlerinden birinin de ilk kez sahneye taşınması planlanan yeni bir operet olduğunu dile getirdi. Bu operetin bütün izleyicilerde çok büyük heyacan yaratacağına inandığını aktaran Karahan, "Muhlis Sabahattin Ezgi'nin 'Ayşe' opereti var. İnanılmaz müzikler, tam bizim yerli motiflerimizle dolu. Bugüne kadar hiç kullanılmamış. O kadar güzel bir müzik ki... Henüz kesinleştirmedik ama çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sezonun en büyük sürprizlerinden biri bu olabilir; Ayşe'yi de ilk kez sahnelemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı. Murat Karahan, bu eserin zamanında radyoda yapıldığını ve Zeki Müren'in söylediğini aktardı.



DOB KAPATILIYOR İDDİALARI



Karahan, "Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor" yönündeki iddiaların doğru olmadığına dair daha önce açıklama yaptığını anımsatarak, konuya iyi niyetli yaklaşanların bu açıklamayı dikkate aldığını ve kurumun kapanmadığını gördüklerini dile getirdi.

Diğer yaklaşımların da "kötü niyetli" olduğuna inanmak istemediğine işaret eden Karahan, "Biz en başından itibaren devletimizin bu güzide, köklü kurumların faaliyetlerine aynı şekilde hatta eskisinden daha da büyük bir heyecan, başarı ve keyifle devam edeceğini söyledik. Bu şekilde de devam ediyor. Bunlar bazen yaşanabiliyor. Bazı dostlarımız belki kendilerine durumdan vazife çıkarmak istiyorlar ama gerçekler ortada" dedi. Karahan, daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini sözlerine ekledi.