Dostoyevski’yle sohbet etmeyi kim istemez? Shakespeare’e akıl danışmayı, Fârâbî’yle tanışmayı, Nietzsche’ye sorular sormayı?
Murat Menteş'in yeni kitabı Derde Deva Randevu, imkansızı başarıyor, okuru, zamanda edebî bir yolculuğa çıkarıyor.
April Yayınevi'nden çıkan kitapta, romancı Murat Menteş’in 11 yazarla yaptığı hayali söyleşiler yer alıyor.
Menteş; Fârâbî, Shakespeare, Dostoyevski, Hacı Bektaş-ı Veli, Nietzsche,
Hüseyin Rahmi, Agatha Christie, Neşet Ertaş, Kurt Vonnegut, Orhan Veli ve Bukowski'ye sorular yöneltiyor, cevaplar yazarların eserlerinden geliyor.
Kitapta Menteş'in yazılarına Hakan Karataş’ın sahne sahne çizimler eşlik ediyor.
İlginç bilgiler ve şaşırtıcı detaylarla yüklü Derde Deva Randevu, tecrübeli okura hatırlatmalarda bulunuyor, keşifler yapma imkanı sunuyor.
Yeni okurlara ise yazarları ve eserlerini ana hatlarıyla takdim ediyor.
Derde Deva Randevu’da diyalog şeklinde kurgulanan metinler, yazarlarla ‘yakınlık’ duygusu veriyor.
Soru - cevaplarla ilerleyen kitap yazarların düşüncelerinin nedenlerini anlamayı sağlıyor.