Murat Meriç, Hayat Dudaklarda Mey adlı yeni kitabında; alaturka, pop, arabesk, halk müziği ve rock müzik türlerindeki şarkıların hikayelerini anlatıyor. Meriç’in anlatımıyla Hayat Dudaklarda Mey, muhabbeti destekleyen, muhabbet esnasında yeni bir hat açan, onu çoğaltan hikâyelerden oluşuyor.



Ankara Rüzgarı’ndan Kadınım’a, Karadır Kaşların’dan Paramparça’ya, Bir Bahar Akşamı’ndan yeni nesil şarkılara kadar birçok şarkı ve türkünün hikayesinin anlatıldığı kitapta, beş ayrı müzik türüne özel parçalar ele alınıyor. Her müzik türüne özel usta bir sanatçının mercek altına alındığı kitapta Alaturka müziğin Müzeyyen Senar’ı Haydar Haydar ile; pop müziğin Sezen Aksu’su Firuze’siyle; arabesk müziğin Müslüm Gürses’i İtirazım Var'ıyla; halk müziğin Neşet Ertaş’ı Gönül Dağı'yla; rock müziğin Erkin Koray’ı ise Arap Saçı ile okurlara dokunuyor. Tek bir müzik türüne bağlı kalmayan ‘Sanat Güneşi’miz Zeki Müren için ise, kitabın girişinde özel bir bölüm bulunuyor.

Okuruna, şarkılı türkülü bir buluşma yaşatan Hayat Dudaklarda Mey, bir solukta okunan, ufuk açan, merak ettiren, başka hikayelerin izini sürmeye vesile olacak 2 ciltlik dolu dolu kitap. Hayat Dudaklarda Mey, Anason İşleri Kitapları etiketiyle ekim ayının üçüncü haftası raflarda yerini almaya hazırlanıyor.