Murathan Mungan'dan '2020 Model' albüm

2020 Model, çoğu Murathan Mungan’ın bu albüm için özel olarak yazdığı sözlerden yapılmış yepyeni şarkılardan oluşuyor. Pasaj-Garaj Müzik tarafından tüm dijital dinleme platformlarına ve müzik marketlerine 7 Şubat Cuma günü sunulacak albümde yer alan değişik tarzlardaki parçalar 26 farklı şarkıcı ve topluluk tarafından seslendirildi.



Tamamı kendisinin yazdığı sözlerden oluşan üç albümün sahibi Murathan Mungan’ın, yine farklı şarkıcı ve toplulukların seslendirdiği 2004 yılında çıkan Söz Vermiş Şarkılar ve 2006 yılında yayınlanan Müslüm Gürses’in Aşk Tesadüfleri Sever adlı albümlerden sonra, hazırlığı bir yıldan fazla süren 2020 Model çift CD olarak tasarlandı.

2020 MODEL ŞARKI LİSTESİ



Kehribar Sarı



1. Bir Bilsem Ah, Bir Bilebilsem, Nazan Öncel



2. Şu Senin Çekip Gitmelerin, Mehmet Erdem



3. Kırılgan, Jehan Barbur



4. Dargın Bir Bahar, Zuhal Olcay



5. Aşk Bin Defa, Çamur



6. Kalp Tamircisi Kadın, Gaye Su Akyol



7. Sert Adam, Can Algeç



8. Aşk Bu, Nükhet Duru



9. Otel Odaları, Çağatay Akman



10. Saklarım, Bora Duran



11. Ezber, Six Pack



12. Ters Orantı, Nuri Harun Ateş



13. Kahramanlık Tangosu, Sema Moritz







Gri Pembe



1. Pencerelerde, Hande Mehan



2. O Benden Önce, Ozan Anlaş



3. Bana Yarın Sor, Zeynep Casalini



4. Yaz Yanığı, Teoman



5. Aşktan Nasıl Gidilir, Şebnem Ferah



6. Güz Defteri, Koray Candemir



7. Ben Uyurken Tut Beni, Kalben



8. Zalime Kolay, Batu Akdeniz



9. Eskidendi, Çok Eskiden, Cem Adrian



10. Böyle de Güzeliz, Derya Köroğlu



11. Geçiyorum, Aylin Aslım&Ah! Kosmos



12. Yanımdan Geçip Gidiyorsun, Jabbar&Deeperise



13. Gecenin Eldiveni, Ozbi, eşlik eden: Murathan Mungan