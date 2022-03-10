Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) yeni başkanı Ferhat Göçer oldu

Türkiye'nin en büyük üç müzik meslek birliğinden biri olan ve müzik eser sahiplerinin telif haklarının toplanmasını ve dağıtımını sağlayan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, Ferhat Göçer’i başkan seçti.



705 oyun kullanıldığı seçimi Ferhat Göçer kazandı. Eski başkan Candan Erçetin ve Sertab Erener’in desteklediği İsra Gülümser 211 oy alırken, Göçer 494 oy aldı.



Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda gerçekleşen seçim sonrası Göçer, altı yıldır verdiği emeklerinin sonucunu aldığını söyleyerek “Bütün çalışmalarımız müzisyen arkadaşlarımın emeklerinin, yeteneklerinin karşılığını daha fazla almaları için olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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