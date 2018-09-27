Türkiye’nin doğusundan batısına, her yaştan dinleyiciyi şarkılarında buluşturan Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminden yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda, sanatçıyı canlandıran Timuçin Esen’in sesinden, hafızalarda yer eden “İtirazım Var” şarkısı dikkat çekti.
Yönetmenliğini Can Ulkay ve Ketche’nin üstlendiği, 26 Ekim’de vizyona girecek filmin müziklerinde Ender Akay ve Sunay Özgür imzası buluyor. Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı, tüm yaşamı ve müzik kariyeri boyunca her zaman yanında olan, can dostu, ünlü müzisyen Burhan Bayar ise filmin Genel Müzik Direktörü… Görüntü Yönetmeni Martin Szecsanov, Kostüm Tasarımı Baran Uğurlu, Kurgu ise Mustafa Presheva’ya ait...
Filmin dev oyuncu kadrosunda ise; Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Kurtaran, Goncagül Sunar, Aleyna Özgeçen yer alıyor.
MÜSLÜM FİLMİ FRAGMANI - İZLE