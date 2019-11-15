Müslüm Gürses'in Mahzendeki Şarkılar'ı

90’ların sonunda kayıtları yapılan ve daha önce yayınlanmamış şarkıların yer aldığı devam projesi, Müslüm Gürses’e saygı niteliğindeki Mahzendeki Şarkılar 2, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



10 şarkıdan oluşan albümde daha önce pek çok sanatçı tarafından seslendirilen şarkılar (Geceler, Borç Mutluluk İstiyorum, Daha Yokluğunun İlk Akşamında, Sevmek Günah Mı, Sokağın Ardındayım, Nasıl Gidersin) ve ilk kez gün yüzüne çıkacak şarkılar (İnsanlık Öldü Mü, Korkmuyorum, Yaz Dolsun, Sevmez Miyim Ben) Müslüm Gürses’in yorumuyla Müslüm Baba severlerin arşivlerinde özel bir yere sahip olacak.



ŞARKI SIRALAMASI



1-GECELER

Söz: Şakir Askan, Müzik: Kemal Taşçeşme

2-BORÇ MUTLULUK İSTİYORUM

Söz&Müzik: Yunus Bülbül

3-DAHA YOKLUĞUNUN İLK AKŞAMINDA

Söz: Hakkı Yalçın, Müzik: Ferda Anıl Yarkın

4-İNSANLIK ÖLDÜ MÜ

Söz: Ali Tekintüre, Müzik: Kemal Taşçeşme

5-KORKMUYORUM

Söz: Ali Tekintüre, Müzik: Mehmet Aslan

6-SEVMEK GÜNAH MI

Söz&Müzik: Suat Sayın

7-SOKAĞIN ARDINDAYIM

Söz&Müzik: Suat Sayın

8-NASIL GİDERSİN

Söz: Fethi Demir, Müzik: Kemal Taşçeşme

9-YAZ DOLSUN (KALEMİN Mİ KIRIK)

Söz&Müzik: Burhan Bilgen

10-SEVMEZ MİYİM BEN

Söz: Ahmet Duyar, Müzik: Kemal Taşçeşme