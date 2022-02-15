Mustafa Murat Orhan'dan yeni kitap: Film Gibi

Yazar Mustafa Murat Orhan'ın özgün bir dille kaleme aldığı kitapta günlük hayatta karşılaşılan zorluklar trajikomik bir dille gözler önüne seriliyor.



Orhan, geçmişten gelen travması, kadınlar ve cinsellik üzerine çözemediği sorunlar ile yeni bir maceraya başlayan Semih Efeoğlu adındaki karakter üzerine kurulu olan "Film Gibi" kitabının ardından ikinci kitabının çalışmalarına da devam ettiğini belirtti.



Mustafa Murat Orhan, ikinci kitabın Z kuşağı tarafından çok sevileceğinden emin olduğunun açıklamasını yaparak yepyeni projelerle okurlarının karşısına çıkacağının müjdesini verdi.



Mustafa Murat Orhan kitabı hakkında yaptığı açıklamada, "Hayatımızda bir şekilde içerisinde olduğumuz veya karşılaştığımız zıtlıkları trajikomik olarak ele aldığım bir kitap.



Semih Efeoğlu, İzmirli Atatürkçü asker bir ailenin çocuğudur. Hayat onu İslami Katılım Bankası'nda kariyer yapmaya getirir. Bankada uğradığı haksızlık neticesinde işten kovulur, imdadına Musevi iş adamı Bensiyon Basut yetişir.



Geçmişten gelen travması, kadınlar ve cinsellik üzerine çözemediği sorunlar ile yeni bir maceraya başlamasını anlattığım kitabım, artık okuyuculara emanet" diye konuştu.

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