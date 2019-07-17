Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine zam uyguladı. Buna göre yeni tarifeye göre UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’ne giriş 60 TL'den 72 TL'ye çıktı.
Topkapı Sarayı Müzesi’nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer veridli:
"Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücretleri, 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.
Topkapı Sarayı Müzesi : 72 TL
Harem : 42 TL
Aya İrini Anıtı: 36 TL"
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