Müze ve ören yerlerine girişte termal kamera dönemi

Dünya genelinde yayılan salgın tehdidinin toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri 18 Mayıs'a kadar kapatıldı.



Müze ve ören yerlerinin ziyaretçilere kapılarını açacağı tarih henüz netleşmedi ancak salgınla mücadelede normalleşme sürecine girilmesinin ardından Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda bu mekanlarda da açılış tarihine yönelik hazırlıklar hız kazandı.



HER MÜZEYE ZİYARETÇİ YÖNETİM PLANI HAZIRLANIYOR



Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile yine Bakanlığın denetimindeki özel müzelerin her birinde ayrı ayrı olmak üzere ziyaretçi potansiyeli, fiziki durum, sosyal mesafe, giriş ve çıkış güzergahları, müze ve ören yerinde ziyaretçilerin geçireceği ortalama süre, müzenin koleksiyon türü gibi faktörler dikkate alınarak "ziyaretçi yönetim planı" hazırlanıyor.



Müze ve ören yeri personeli, salgının etkileri, sosyal ilişkilere yansımaları, kamu alanlarında uygulanabilecek önlemler ve süreçler hakkında eğitime tabi tutuluyor. Müze ve ören yerleri açıldığında personel, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi kullanarak görevlerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerine getirecek.



Müze ve ören yerlerini gezerken maske kullanma zorunluluğu getirilmesi planlanan ziyaretçiler için girişlere el dezenfektanları, hijyen paspası, maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi.



Virüsü kapmış kişiyi belirlemek amacıyla vücut ısısını ölçen termal kameralar da müze ve ören yerlerinin girişlerinde yerini aldı.



Termal kamera sayesinde, tarihi mekanları ziyaret etmek isteyenlerin vücut ısıları kontrol edilmiş olacak. Ateş ölçerler de girişler sırasında bu amaçla kullanılabilecek.



Ziyaretçilerin müze ve ören yerlerine temassız girişi için de gerekli tedbirler alındı. Ziyaretçilerin en çok temas ettiği bölümler başta olmak üzere tüm alanların temizliğine özel önem verildi.



Müze ve ören yerlerine, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan salgın ve hijyen uygulamalarına yönelik uyarı ve bilgi panoları yerleştirilmeye de başlandı.



Sosyal mesafe standartları kapsamında, ziyaretçilerin olası yoğunlaşma alanlarına ve gerekli görülen bölümlere işaretlemeler titizlikle yapıldı.



Her müze ve ören yerinde riskli alanlar belirlendi. Olası dar ve sıkışık alanlarda ziyaretçilerin toplanmasını önlemek amacıyla bazı mekanlara girişlerde kısıtlamaya gidilebilecek.



Acil durum halinde uygulanacak prosedür kapsamında müze ve ören yerlerindeki dinlenme alanlarında koltuk, sandalye, bank gibi oturma grupları sosyal mesafe gözetilerek yeniden düzenlendi.