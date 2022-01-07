Müze ve ören yerlerine ziyarete 2021'de yüzde 82 artış

Aldıkları ödüller ve koleksiyonlarına kazandırdıkları yeni eserlerle Türkiye'nin kültürel hazinesini dünyaya tanıtmaya devam eden müzeler ile ören yerleri, geçen yıl yüzde 82'lik artışla 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.



Türkiye'de 219'u özel 428 müze bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde 3 milyon 278 bin 114, özel müzelerde ise 417 bin eser sergileniyor.



Bunların yüzde 60'ı sikke, yüzde 27'si arkeolojik, yüzde 7'si etnografik, yüzde 6'sı ise diğer eserlerden oluşuyor.



Kazı ve yüzey araştırmasında 5 bin 200 eser müzelere kazandırıldı

Geçen yıl müzelerdeki 31 bin 310 eserin, 2014'ten bu yana da 126 bin 84 eserin restorasyon ve konservasyonu yapıldı.



Türkiye genelinde yerli ve yabancı akademisyenler ile müzelerin katılımıyla gerçekleştirilen 665 kazı ve yüzey araştırmasında, 5 bin 200 eser müzelere kazandırıldı. Ayrıca yurt dışına kaçırılmış 3 bin 480 eserin iadesi sağlandı.



Geçen yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan müzelerin ziyaretçi sayısı 9 milyonun altına düştü. 2021'de müzelerin yeniden açılmasıyla ziyaretçi sayısı, yüzde 82'lik artışla 16 milyon 250 bin oldu.



"SANAL MÜZELERDE 25 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞILDI"



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Türk müzeciliğinde 2021 yılını değerlendirdi.



Eş güdümlü çalıştıkları özel müzelere, özellikle salgın nedeniyle karşılaşılan sorunların aşılması için destek verdiklerini dile getiren Yazgı, salgın sırasında sanal müzeye dönüştürülen 46 müzede 25 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını bildirdi.



"SON 10 YILDA MÜZE SAYISINDA YÜZDE 52 ARTIŞ OLDU"



Yazgı, gerek kazı ve yüzey çalışmaları sonuncunda gerekse Türkiye'ye iadesi sağlanan eserlerle artan kültürel varlıkların yeni müze ihtiyacına neden olduğunu söyledi.



Müze sayısındaki artışa dikkati çeken Yazgı, "Son 10 yılda toplam müzelerin yüzde 52'si kadar artış gerçekleştirdik, özel müzelerle birlikte. Bu çok önemli bir rakam. Müzeciliğin Türk kültür hayatında ne kadar önemli olduğunun da bir imzası" değerlendirmesinde bulundu.



Özel müzelerde de son 2 yılda Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını anlatan Yazgı, önceki yıl 26, geçen sene ise 29 yeni özel müzenin kapılarını ziyaretçilerine açtığını kaydetti.

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