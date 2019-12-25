Müzebüs'e yarım milyon öğrenci

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeyi amaçlayan Rahmi M. Koç Müzesi'nin gezici müze projesi "Müzebüs", Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.



Müzeden yapılan açıklamaya göre, kısıtlı imkanlar ve uzaklık gibi nedenlerle müzeye gidemeyen öğrencilere ulaşmak için ilk olarak 2003'te Siirt'ten yola çıkarak, 16 yılda Türkiye'yi dolaşıp 2 bin 299 okula giden Müzebüs, yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştı.



Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Danışmanı Emine Bayam yaptığı konuşmada, projenin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:



"Uzaklık, zaman bulamama, maddi imkansızlık gibi nedenlerle müzemize ulaşamayan çocuklara nasıl ulaşabileceğimizi düşündük. 'Onlar bize gelemiyorsa biz onların ayağına gideriz' dedik. Müze koleksiyonunu eğitim için kullanmak amacıyla yola çıktık. Aynı zamanda projemizin amacı teknolojinin gelişim sürecini öğrencilere öğretmek, teknolojinin getirdiği sorunlarla ilgili görev ve sorumluluklar hakkında öğrencileri düşündürebilmek, tarihi eserlerimizi korumak ve kıymetini bilmektir. Müzebüs, çocuklara başka bir dünyanın kapılarını açıyor. Onların ufuklarının genişlemesine ve unutamayacakları anlar yaşamasına katkı sağlıyor."



MÜZEBÜS HAKKINDA



Yılda yaklaşık 30 il dolaşan Müzebüs, her ilde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla seçilen okullarda, öğrencilerle müze objelerini buluşturuyor.



Müzebüste ulaşım, iletişim, kuvvet, hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişimi gösteren buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba gibi 70 obje sergileniyor.



İki eğitmen rehberliğinde objeler hakkında öğrencilere bilgilerin de verildiği Müzebüs'te aynı zamanda çocuklar objelere dokunma imkanına da sahip olabiliyor.

MÜZE SOYGUNU KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

