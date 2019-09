75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda, 10 Yıllık crossover kariyerini Unlimited - Live dünya turnesi ile taçlandıran David Garrett, Türkiye’deki ilk crossover konserinde hayranları ile buluşuyor

SANİYEDE 13 NOTA İLE REKOR

David Garrett kariyerinin başından beri müzikte sınır tanımadı. Dolayısıyla Sınırsız - Unlimited, bir tur isminden ziyade, Garrett’ın yaşam felsefesidir. Onu tanıyan herkes yaratıcılığının sınırsız olduğunu bilir. 2008 yılında Flight of the Bumblebee şarkısını, saniyede 13 nota basarak, 1 dakika 6.56 saniyede çalıp Guinness Rekorlar Kitabı’na adını Dünyanın en hızlı keman çalan insanı olarak yazdıran Garrett, klasik müzik hakimiyeti haricinde, November Rain, Nothing Else Matter” gibi rock müzik ve Viva la vida, Hey Jude gibi dünyaca ünlü pop parçalarına getirdiği farklı yorumlar ile dünyada milyonlarca hayran edinmiştir.

24 ALTIN VE 16 PLATİN PLAK KAZANDI



Pop yıldızları arasında bir Paganini ve kemancılar arasında bir Jimi Hendrix olan Garrett, bugüne kadar Hong Kong, Almanya, Meksika, Tayvan, Brezilya, Singapur ve daha birçok ülkede milyonlarca bilet satmış, 24 altın ve 16 platin plak kazanmıştır.



Sevilen klasiklerle birlikte pek çok rock ve pop klasiğini kendine özgü tarzıyla yorumlayan David Garrett, Yapı Kredi ana sponsorluğunda, NTV ve STAR medya sponsonsorluğu, Piu Entertainment ve Atlantis Yapım organizasyonu ile 21 Eylül’de Volkswagen Arena'da!