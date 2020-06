Müzik dünyası ırkçı cinayete tepki olarak 8 dakika 46 saniye sessizliğe bürünecek

ABD’de polisin Afro-Amerikalı George Floyd’u gözalına alırken öldürmesinin ardından yükselen tepkilere müzik endüstrisi de ‘sessiz kalarak’ destek verecek. Bugün Türkiye saatiyle 17.00'de gerçekleştirilecek Black Out Tuesday hareketiyle müzik endüstrisi değişim çağrısıyla 8 dakika 46 saniye boyunca etkinliklerini durduracak.



Black Out Tuesday etkinliği, 25 Mayıs'ta ABD’nin Minneapolis şehrinde gerçekleşen ırkçı cinayete tepki olarak geliştirilen bir duruş. 8 dakika 45 saniye, polisin gözaltına aldığı Floyd’un boğazına diziyle baskı uygulayarak ölümüne yol açtığı süre.



"İşten kopmak ve topluluğumuzla yeniden bağlantı kurmak için bir gün" olarak isimlendirilen kampanya, hep dile getirilen “Show must go on” (Gösteri devam etmeli) sözünün karşıtı “TheShowMustBePaused” (Gösteri durmalı) etiketiyle duyuruldu.



Sosyal medyada yapılan açıklamada, “Son olaylardan dolayı, hesap verebilirliği ve değişimi harekete geçirmek için acil bir adım atarken lütfen bize katılın. Kültürün bekçileri olarak, sadece kazançları kutlamak için değil, aynı zamanda kayıp sırasında da birbirimizi tutmak bizim sorumluluğumuz” denildi.





SPOTIFY DA LİSTELERİNİ DURDURACAK



Kampanyayı Beyonce, Adee ve Bruce Springsteen’in çalıştığı Columbia Records; Pink, Justin Timberlake ve Khalid gibi isimlerin bağlı olduğu RCA Records; Lady Gaga, Billie Eilish, Kendrick Lamar’ın çalıştığı Interscope Records; Taylor Swif, Ariana Grande, Drake’in yer aldığı Republic Records gibi müzik şirketleri destek verdi. Spotify da 8 dakika 46 saniye boyunca müzk listelerini durduracağını duyurdu.