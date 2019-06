Radiohead müzik grubu, geçtiğimiz hafta hack'lendi ve grubun solisti Thom Yorke’un minidisk arşivindeki kayıtları çalındı.

Kayıtları çalan hırsızlar ise gruptan kayıtları sızdırmamak için gruptan fidye istediler. Çalınan kayıtlar Radiohead’in 1997’de yayınladığı OK Computer albümüne ait.



Geçen hafta gerçekleşen 18 minidisc dosyasının sızıntısına cevap olarak Radiohead, Bandcamp’te tüm hepsini kullanıma sunmaya karar verdi.



Grubub gitaristi Jonny Greenwood konuyu şu sözlerle açıkladı:



“Geçtimiz hafta hack'lendik. Birileri Thom’un OK Computer günlerinden kalma MiniDisc arşivini çaldı ve yayınlamakla tehdit ederek bizden 150 bin dolar talep etti.

Biz de şikayet etmek ya da bunu görmezden gelmek yerine Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) hareketinin yararına arşivdeki 18 saatlik müziği Bandcamp’ten yayınlıyoruz. Yalnızca önümüzdeki 18 gün boyunca… Yani 18 sterlin karşılığında ‘Fidyeyi ödesek daha mı iyi olurdu’nun kararını verebilirsiniz. Bu materyallerin yayınlanması hiçbir zaman planlanmadı (sadece bazı parçaları OK Computer’ın yeniden basımındaki kasette yer aldı). Pek ilginç değiller ve de aşırı derecede uzunlar. Yani telefona indirilebilecek gibi değil. Ama hava da yağmurlu, yapacak bir şeyiniz yoksa buyurun… Tüm gelirler, iklim bozulmasına, biyolojik çeşitlilik kaybına ve insanın var oluş risklerine ve ekolojik çöküş riskine karşı protesto etmek için şiddetsiz direniş yapan sosyo-politik hareket olan Extinction Rebellion'a gidecektir.”