Müzik tutkuları 40 gence orkestra kurdurdu

Samsun'da, güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi müzik bölümlerinden mezun olan 40 genç, gönüllü olarak bir araya geldi ve orkestra kurdu.



Müzik tutkusunun bir araya getirdiği gençlerden oluşan orkestrada, çellodan kemana, yan flütten orga, gitardan saksafona pek çok enstrümana ses veren sanatçılar yer alıyor.



Geniş bir repertuvara sahip orkestra, Türkçe ve yabancı pop, caz ve senfonik türküler seslendiriyor.



Sanat hayatlarını sürdürmek için şef Kadir Özal yönetiminde bir araya gelen ve Samsun Kent Orkestrası'nı kuran 40 genç, verdikleri konserlerle beğeni topluyor.



Orkestra ile bir kenti temsil edebilmek için yola çıkan genç müzisyenlerin en büyük hedefi ise verilecek destekle yaşadıkları kenti kurumsal olarak temsil edebilmek, seslerini sınırların dışına taşımak.