Müzikal tiyatronun sembol isimlerinden Stephen Sondheim hayatını kaybetti

20. yüzyılın ikinci yarısında Amerikan müzikal tiyatrosunu yeniden şekillendiren Sondheim'ın ölümü, halkla ilişkiler şirketi DKC/O&M'nin başkanı Rick Miramontez tarafından duyuruldu.



Sondheim'ın avukatı Rick Pappas da The New York Times'a bestecinin dün Roxbury'deki evinde öldüğünü söyledi.



1930'da New York'ta doğan Sondheim, özellikle en iyi eserleri arasında sayılan "Company", "Follies" ve "Sweeney Todd" gibi önemli müzikallerle, pek çok tiyatro şarkı yazarını etkiledi.



Yüzlerce esere hayat veren Sondheim'in en ünlü şarkısı "Send in the Clowns" ise yüzlerce kez söylendi.



Müzikallerinden altısı en iyi müzik dalında Tony Ödülü kazanan Sondheim, "Sunday in the Park" ile Pulitzer Ödülü, "Dick Tracy" filmindeki "Sooner or Later" şarkısıyla Akademi Ödülü aldı. Ayrıca, beş Olivier Ödülü ve Başkanlık Onur Madalyası da alan Sondheim, 2008'de ömür boyu başarı için Tony Ödülü aldı.