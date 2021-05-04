Müzikseverlere ‘Evde Kal’ listesi

Dijital müzik platformu fizy, tam kapanma sürecinde müzikseverlere özel ‘Evde Kal’ listesi hazırladı.  ‘Evde Kal Pop’ ‘Evde Kal Spor’ ve ‘Evde Kal Fresh’ olmak üzere üç liste kullanıcıların beğenisine sunuldu.

04.05.2021 - 11:36

Müzikseverlere ‘Evde Kal’ listesi

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Dijital müzik platformu fizy, pandemi önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanma sürecinde kullanıcılarının evlerinde müzikle daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ‘Evde Kal’ listeleri oluşturduğunu duyurdu.

Platform tarafından hazırlanan ‘Evde Kal Pop’ ‘Evde Kal Spor’ ve ‘Evde Kal Fresh’ olmak üzere üç liste kullanıcıların beğenisine sunuldu.

POPÜLER YERLİ VE YABANCI ŞARKILAR YER ALIYOR

Listelerde Türkiye’nin son dönemde öne çıkan müzisyenleri Melike Şahin, Zeynep Bastık, Kalben ve Emir Can İğrek gibi isimler yer alırken, Billie Eilish, The Weeknd ve Justin Bieber gibi popüler yabancı şarkıcılara ait parçalar da bulunuyor.

Billie Eilish Billie Eilish

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